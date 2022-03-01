.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وكالة الطاقة تعتمد سحب 60 مليون برميل من مخزونات النفط الاستراتيجية.. نصفها أميركية

  • الخط
وكالة الطاقة الدولية
وكالة الطاقة الدولية
نفط وغاز

وكالة الطاقة تعتمد سحب 60 مليون برميل من مخزونات النفط الاستراتيجية.. نصفها أميركية

وكالة الطاقة تبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية على إمدادات النفط

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا، إن أعضاء وكالة الطاقة الدولية وافقوا على إطلاق ما إجماليه 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات إلى الأسواق العالمية.

وأضاف هاجيودا في تصريحات، خلال اجتماع أعضاء الوكالة اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستفرج نصف هذه الكميات بواقع 30 مليون برميل من النفط.

ويهدف الاجتماع الاستثنائي لوزراء الدول الأعضاء بالوكالة التي مقرها باريس إلى تهدئة أسعار النفط التي قفزت فوق 105 دولارات للبرميل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكالة الطاقة الدولية تبحث تداعيات الغزو الروسي على إمدادات النفط طاقة نفط وغاز وكالة الطاقة الدولية تبحث تداعيات الغزو الروسي على إمدادات النفط

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، أمس الاثنين، إن الوكالة ستعقد اجتماعا وزاريا استثنائيا الثلاثاء لبحث تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على إمدادات النفط.

وأضاف بيرول في تغريدة على تويتر: "سنعقد اجتماعا وزاريا استثنائيا لبحث تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على المعروض النفطي وكيف يمكن لأعضاء وكالة الطاقة الدولية لعب دور في تحقيق استقرار أسواق الطاقة".

وقد تعهدت الوكالة التي مقرها باريس بحماية أمن الطاقة العالمية في أعقاب الغزو الروسي الذي أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تسفر المفاوضات بين كييف وموسكو عن وقف القتال؟ هل تسفر المفاوضات بين كييف وموسكو عن وقف القتال؟
اكتشف المزيد