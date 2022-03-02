أسعار الغاز ترتفع لمستويات قياسية.. والتضخم في أوروبا يقفز لـ5.8%

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بـTTF، سعر الجملة للغاز الطبيعي في أوروبا ، بأكثر من 50 %، لتصل إلى 185 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل تقليص مكاسبها لتتداول عند 146 يورو.

سعت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا حتى الآن إلى تجنب قطاع الطاقة لكنها مع ذلك أدت إلى تقلبات في الأسواق العالمية بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات.

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وقد أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء عن تخصيص 1.5 مليار يورو لشراء الغاز. فيما انعكس ارتفاع أسعار الطاقة على نسبة التضخم في منطقة اليورو، والذي ارتفع إلى رقم قياسي عند 5.8%.

وقال مارتن جيردينك، رئيس الأسهم الأوروبية في بيت الاستثمار الهولندي NN Partners: "خام برنت هو أكبر عامل خوف لأسواق الأسهم، إذا تحركت نحو 150 دولارًا أو أكثر للبرميل، فإن النمو الاقتصادي سيتأثر حقًا".

لكن روس مايفيلد، محلل الاستثمار في "بيرد"، قال "هناك شعور بالابتعاد عن المخاطرة من الحرب، لكن هذا أيضًا قد يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى على مسار تشديد أقل عدوانية."

جاءت المكاسب الأخيرة للنفط ، التي رفعت خام برنت نحو 15%، منذ أن شن الرئيس فلاديمير بوتين غزوه لأوكرانيا، في الوقت الذي كثفت فيه روسيا قصفها لأكبر مدن جيرانها، وارتفعت الأسعار على الرغم من قول الولايات المتحدة و30 دولة أخرى إنها ستفرج عن 60 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية.

تعرض بايدن لضغوط متزايدة لحظر واردات النفط الروسية ، حيث دعا الجمهوريون والديمقراطيون الرئيس الأميركي إلى قطع شمول قطاع الطاقة في روسيا بالعقوبات.

وفي خطابه عن حالة الاتحاد يوم الثلاثاء، أعرب بايدن عن دعمه لإجراءات عقابية ضد روسيا لكنه شدد على أن السيطرة على الأسعار كانت "أولويته القصوى".