ألمانيا تلجأ إلى الاحتياطي الوطني من النفط في ظل أزمة الطاقة
وزارة الاقتصاد: سيتم استخدام أكثر من 2.5 مليون برميل نفط من الاحتياطي
قالت وسائل إعلام ألمانية إن الحكومة ستلجأ إلى استخدام جزء من الاحتياطي الوطني للنفط، بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، ومن أجل تخفيف الضغط على أسواق النفط.
وصرحت وزارة الاقتصاد الألمانية بأنه سيتم استخدام أكثر من 2.5 مليون برميل نفط من الاحتياطي.
وكان وزير الصناعة الياباني كويشي هاجيودا، أفاد بأن أعضاء وكالة الطاقة الدولية وافقوا على إطلاق ما إجماليه 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات إلى الأسواق العالمية.
وأضاف هاجيودا في تصريحات، خلال اجتماع أعضاء الوكالة يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستفرج عن نصف هذه الكميات بواقع 30 مليون برميل من النفط.
وتعهدت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء بإطلاق 30 مليون برميل من النفط، في مسعى لتعزيز أسواق الطاقة وسط الغزو الروسي لأوكرانيا، وقالت إنها قد تتخذ مزيدا من الخطوات إذا اقتضت الحاجة.
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