ارتفاع إنتاج روسيا النفطي في فبراير إلى 11.03 مليون برميل يومياً

كشفت حسابات رويترز، اليوم الأربعاء، بناء على تقرير لوكالة إنترفاكس للأنباء، أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع في فبراير/شباط إلى 11.06 مليون برميل يوميا في حين تعثرت حركة التجارة في الخام بفعل العقوبات المفروضة بسبب التطورات في أوكرانيا.

وزاد الإنتاج من 11 مليون برميل في اليوم في يناير/كانون الثاني في حين قالت إنترفاكس إن إنتاج النفط ومكثفات الغاز الإجمالي بالأطنان بلغ 42.23 مليون طن الشهر الماضي بالمقارنة مع 46.35 مليون في يناير/كانون الثاني الذي كان عدد أيامه يزيد ثلاثة أيام.

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وتواجه روسيا صعوبات في بيع نفطها في أعقاب العقوبات الشاملة التي فرضها الغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الأسبوع الماضي، نقلاً عن رويترز.

وكانت آثار العقوبات محسوسة في سوق النفط. فقد قُدمت عروض لبيع خام أورال الروسي الرئيسي بخصم يزيد على 18 دولارا للبرميل عن سعر مزيج برنت في المعاملات الفورية وهو فارق قياسي لم يحدث منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.

وحتى بهذا السعر عجز التجار عن إيجاد مشترين مستعدين للشراء.

وقالت إنترفاكس أيضا إن صادرات النفط الروسية خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق ارتفعت 12.7% في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط عما كانت عليه قبل عام إلى 36.99 مليون طن أي 4.6 مليون برميل يوميا في المتوسط.