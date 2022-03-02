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إكسون موبيل تتخارج من أعمال بـ 4 مليارات دولار في قطاع النفط الروسي

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إكسون موبيل
روسيا و أوكرانيا

إكسون موبيل تتخارج من أعمال بـ 4 مليارات دولار في قطاع النفط الروسي

بي بي وشل وايكينور انسحبت أيضا من السوق الروسية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة إكسون موبيل Exxon Mobil انضمامها إلى القائمة مع تخارجها من عمليات النفط والغاز الروسية التي تقدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار، وتوقف أية استثمارات جديدة في روسيا.

وبخروج إكسون موبيل تتزايد الضغوط على قطاع الطاقة الروسي، حيث سيؤدي ذلك إلى انسحابها من إدارة ثلاثة حقول غاز ونفط بحرية في جزيرة سخالين، بحجم إنتاج يقارب 220 ألف برميل نفط يوميا.

يذكر أن بي بي وشل وايكينور انسحبت أيضا من السوق الروسية، فيما أعلنت توتال إنرجي عدم ضخ استثمارات جديدة هناك.

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