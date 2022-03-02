الجميع يحاول الحصول على النفط .. الحكومات الغربية في مآزق

توقع كبير المحللين في markets.com، نيل ويلسون، أن تستمر أسعار النفط بالارتفاع في الفترة المقبلة خاصة مع ارتفاع الطلب على الطاقة خوفا من تأثر سلاسل الإمداد.

وقال ويلسون في مقابلة مع "العربية"، إنه من المرجح أن نرى المزيد من العقوبات الطوعية وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

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وتابع: "لا أستطيع توقع المستويات السعرية التي سنراها.. كما من الصعب معرفة إذا ما كانت الأسعار تحتسب العقوبات الطوعية ولكنها بلا شك سترتفع".

وأشار إلى أن الجميع يحاول الحصول على براميل نفطية خشية تعطل الإمدادات، مضيفا: "أعتقد أن الخوف الحالي ليس فقط آت من المتداولين أو المصرفيين أو حتى الموانئ وإنما هناك خوف أن تواجه الحكومات الغربية مآزق مع رفض الرأي العام للموقف الروسي وتأييد الرأي العام لعزل موسكو".

وكشف أن الحكومات عليها اتخاذ قرارات سياسية صائبة، من جهة أخرى الناخبون والمواطنون يطالبون باتخاذ قرارات متشددة تجاه روسيا.

وأفاد ويلسون: "في لندن يطالب حزب العمال المعارض بإغلاق الأجواء الجوية الأوكرانية وهذا أمر غريب بالنسبة له، ولكنه يعكس مدى رفض الرأي العام لروسيا، كما اتخذت كندا خطوة رمزية لوقف الصادرات الروسية بالإضافة إلى خطوات رمزية أخرى من الولايات المتحدة".

وأضاف: "سنرى ما هي الخطوات الأخرى والتي ستقوم بها أوروبا في الأيام المقبلة".

ورجح ويلسون مزيدا من العقوبات الطوعية وهذا سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، متابعا: "لا أعرف إلى أي مدى الأسعار اليوم تعكس ذلك.. الأسعار محتسبة العقوبات الطوعية ولكن أعتقد أن الأسعار سوف ترتفع لأن الكل الآن يحاول الحصول على براميل نفط خشية من تعطيل في الإمدادات وأعتقد أن الخوف الحالي ليس فقط العقوبات الطوعية من المتداولين أو المصرفيين أو حتى الموانئ.