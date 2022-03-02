إنتاج العراق النفطي أقل من حصة أوبك+ المحددة في فبراير

كشفت بيانات من شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، اليوم الأربعاء، أن العراق أنتج 4.18 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط، وهو ما يقل بـ 150 ألف برميل يوميا عن الحصة المحددة بموجب اتفاق الإنتاج لتكتل أوبك+.

ويواجه العراق والعديد من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، صعوبات لضخ المزيد من النفط مع بلوغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ 2014.

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وأظهرت البيانات أن إنتاج العراق النفطي زاد 13 ألف برميل يوميا فحسب عن مستويات يناير/كانون الثاني، حسب رويترز.

ونقلت وكالة رويترز، عن ثلاثة مصادر من أوبك+، أنها تتوقع التزام التكتل بالسياسة الحالية لرفع الإنتاج تدريجيا خلال اجتماع اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولون إن تكتل أوبك+ سيلتزم على الأرجح بزيادات إنتاج النفط المتواضعة عندما يعقد اجتماعا اليوم الأربعاء، مع التزام السعودية والإمارات وهما من كبار أعضاء منظمة أوبك بالاتفاق المبرم مع روسيا رغم ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 8 سنوات.

وتجاوز سعر النفط 110 دولارات هذا الأسبوع، إذ أدى فرض عقوبات غربية على موسكو بسبب غزو أوكرانيا إلى اضطراب الإمدادات من روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وإلى مشاكل في الصادرات من كازاخستان المجاورة.