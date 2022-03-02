بايدن ردا على إمكانية حظر الغاز الروسي: كل الخيارات مطروحة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن ردا على إمكانية حظر الغاز الروسي إن "كل الخيارات مطروحة"، فيما تواجه الإدارة الأميركية مطالب بشمول قطاع النفط والغاز الروسيين بالعقوبات التي تم إعلانها.

وسجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بـTTF، سعر الجملة للغاز الطبيعي في أوروبا ، بأكثر من 50 %، لتصل إلى 185 يورو لكل ميغاواط/ساعة قبل تقليص مكاسبها لتتداول عند 146 يورو.

مادة اعلانية

سعت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا حتى الآن إلى تجنب قطاع الطاقة لكنها مع ذلك أدت إلى تقلبات في الأسواق العالمية بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات.

ستكثف الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي جهودها لتقليل اعتماد الكتلة على الغاز الروسي بعد قرار الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا.

وتسبب اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا كأكبر مورد منفرد في دفع الأجندة السياسية بعد الغزو الأسبوع الماضي إلى إحداث موجات من الصدمات في أسواق الطاقة. وقالت المفوضية الأوروبية في مسودة منقحة للاستراتيجية، نقلتها "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت"، إن سيطرة روسيا على أكثر من 40% من عمليات التسليم إلى الاتحاد الأوروبي أدت إلى تفاقم أسعار الطاقة المرتفعة بالفعل.

وجاءت أزمة الطاقة وغزو أوكرانيا، بلد عبور الغاز المتدفق إلى الاتحاد الأوروبي، في لحظة حساسة للغاية في الإصلاح الأخضر الأوروبي، حيث تناقش الدول الأعضاء مجموعة من القوانين الطموحة اللازمة لتحقيق هدف مناخي أكثر صرامة، إذ ستؤدي الإصلاحات بالفعل إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز بنسبة 23% بحلول نهاية هذا العقد، وفقاً لمخطط المفوضية، والذي قد يتغير قبل نشره.

وقالت المفوضية في الوثيقة، المقرر اعتمادها مبدئياً في 8 مارس، "في ظل أسعار الغاز المرتفعة، يمكن أن يؤدي العمل المنسق إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر". "نقترح مجموعة من الإجراءات المشتركة للتغلب على اعتمادنا المفرط على إمدادات الغاز الخارجية من خلال تحرير زيادة الاستثمارات والإصلاحات من أجل إنتاج طاقة أكثر استدامة وبأسعار معقولة وعن طريق زيادة تنويع الإمدادات".

وتخطط المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي لدعوة الدول الأعضاء إلى تنفيذ حزمة المناخ والطاقة في أقرب وقت ممكن. كما ستدفع من أجل المزيد من التنويع في موردي الطاقة ومتطلبات تخزين الغاز الأكثر صرامة.