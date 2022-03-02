رويترز: أوبك+ ستلتزم بسياسة الرفع التدريجي للإنتاج رغم قفزة الأسعار

نقلت وكالة رويترز، عن ثلاثة مصادر من أوبك+، أنها تتوقع التزام التكتل بالسياسة الحالية لرفع الإنتاج تدريجيا خلال اجتماع اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولون إن تكتل أوبك+ سيلتزم على الأرجح بزيادات إنتاج النفط المتواضعة عندما يعقد اجتماعا اليوم الأربعاء، مع التزام السعودية والإمارات وهما من كبار أعضاء منظمة أوبك بالاتفاق المبرم مع روسيا رغم ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في 8 سنوات.

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وتجاوز سعر النفط 110 دولارات هذا الأسبوع، إذ أدى فرض عقوبات غربية على موسكو بسبب غزو أوكرانيا إلى اضطراب الإمدادات من روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، وإلى مشاكل في الصادرات من كازاخستان المجاورة.

وعمدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا إلى زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل كل شهر منذ أغسطس/آب الماضي في إطار الرجوع عن تخفيضات الإنتاج التي قرروها بسبب انخفاض الطلب على النفط بفعل جائحة كوفيد-19.

وقد دعت الولايات المتحدة مرارا إلى زيادة إنتاج التكتل.

ومع ذلك لا تملك سوى قلة قليلة من الدول قدرات إضافية لزيادة الإنتاج ومن هذه الدول السعودية والإمارات.

وفي الاجتماع السابق في الثاني من فبراير/شباط اتفقت دول أوبك+ على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في مارس/آذار، لتصبح التخفيضات السارية المتبقية بسبب الجائحة 2.6 مليون برميل يوميا يسترجعها التكتل بذلك بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقالت أربعة مصادر في أوبك+ لرويترز يوم الثلاثاء، إن التكتل سيوافق على الأرجح على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا أخرى في أبريل/نيسان المقبل.

وأضافت المصادر أن غزو أوكرانيا الذي وصفته روسيا بأنه "عملية خاصة"، ليس له أي أثر حتى الآن على سريان اتفاق الإمدادات.