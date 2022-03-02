روسيا و أوكرانيا
نوفاك: أوبك+ ستواصل اجتماعاتها الشهرية
توقع زيادة الطلب على النفط من دول التحالف
قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء إن مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط ستواصل اجتماعاتها الشهرية عبر الإنترنت لمواصلة مراقبتها الوثيقة لسوق النفط.
وأضاف أنه من المتوقع زيادة الطلب على نفط أوبك+ في حين تواجه بعض البلدان انخفاضا في طاقتها الإنتاجية الفائضة.
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وذكر مصدر في أوبك+ أن منتجي النفط الأعضاء في التكتل اتفقوا اليوم الأربعاء مجددا على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان، رافضين بذلك دعوات تطالب بزيادة أكبر من أجل خفض أسعار النفط التي بلغت أعلى مستوى في ثمانية أعوام.
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