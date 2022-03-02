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نوفاك: أوبك+ ستواصل اجتماعاتها الشهرية

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روسيا و أوكرانيا

نوفاك: أوبك+ ستواصل اجتماعاتها الشهرية

توقع زيادة الطلب على النفط من دول التحالف

دبي - رويترز

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قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء إن مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط ستواصل اجتماعاتها الشهرية عبر الإنترنت لمواصلة مراقبتها الوثيقة لسوق النفط.

وأضاف أنه من المتوقع زيادة الطلب على نفط أوبك+ في حين تواجه بعض البلدان انخفاضا في طاقتها الإنتاجية الفائضة.

وذكر مصدر في أوبك+ أن منتجي النفط الأعضاء في التكتل اتفقوا اليوم الأربعاء مجددا على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان، رافضين بذلك دعوات تطالب بزيادة أكبر من أجل خفض أسعار النفط التي بلغت أعلى مستوى في ثمانية أعوام.

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