اتفاق بين "أدنوك" و"برومان" لتطوير أول منشأة عالمية لإنتاج الميثانول بالإمارات

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الخميس، اتفاقية مع شركة "برومان"، المتخصصة في مجال إنتاج الميثانول في العالم، لتطوير أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات، وذلك ضمن منطقة تعزيز للكيماويات الصناعية في الرويس.

ووفقاً للاتفاقية، ستقوم شركة أبوظبي للمشتقات الكيماوية المحدودة "تعزيز"، وشركة "برومان" ببناء منشأة لتحويل الغاز الطبيعي إلى ميثانول بسعة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن سنوياً.

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وتهدف المنشأة إلى تلبية الطلب المحلي والعالمي المتنامي على هذه المادة الكيميائية النظيفة والمتعددة الاستخدامات والتي تتعاظم أهميتها كمصدر للوقود منخفض الانبعاثات، إلى جانب استخدامها في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات. ويخضع استكمال المشروع إلى استيفاء الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

وتعد "تعزيز" مشروعاً مشتركاً بين "أدنوك" و"القابضة"ADQ أسسه الطرفان لدعم نمو مجمع الرويس الصناعي وقطاعات الكيماويات والصناعات المتقدمة في إمارة أبوظبي.

وتهدف "تعزيز" إلى تحفيز الصناعة ونمو قطاع البتروكيماويات في الرويس، والمساهمة في جهود التنويع الاقتصادي في الدولة.

وتستفيد الشراكة المقترحة من القيمة الاستثمارية الكبيرة التي تتيحها خطط أدنوك لتوسيع أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات ومحفظة "القابضة"ADQ المتنوعة من الشركات والمشاريع الصناعية و خبرة "برومان" الواسعة في مجال تشييد وتشغيل منشآت إنتاج الميثانول باعتبارها ثاني أكبر منتج للميثانول في العالم.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن هذا المشروع الذي يهدف لتطوير أول منشأة لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات خطوة جديدة في استراتيجية أدنوك للمساهمة في تنويع الاقتصاد المحلي وتسريع النمو الصناعي وتمكين سلاسل الإمداد المحلية من خلال إنتاج مواد كيميائية جديدة.

وأضاف أن هذا أول استثمار لشركة "برومان" في دولة الإمارات كشريك استراتيجي في هذا المشروع الذي يعزز تنافسية ومكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً أساسياً في قطاع البتروكيماويات ويؤكد على جاذبية الدولة كوجهة متميزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة برومان، ديفيد كاسيدي، إن منشأة إنتاج الميثانول ستكون الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وخططنا لها بحيث تكون واحدة من أكثر المنشآت الصناعية كفاءة في العالم من حيث استخدام الطاقة وانخفاض مستوى الانبعاثات".

وأضاف: "من المتوقع أن يؤدي تزايد الاهتمام العالمي بالميثانول كأحد مصادر الوقود النظيف منخفض الكربون، خاصة في قطاع الشحن، إلى حدوث زيادة كبيرة في الطلب العالمي على الميثانول خلال العقد القادم. لذلك، نعتقد بأن الوقت مناسب للاستثمار في مشاريع تساهم في زيادة السعة الإنتاجية لدولة الإمارات في مجال صناعات التكرير والبتروكيماويات.

ويعد الميثانول مادة كيميائية مهمة تستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، ومن أهمها صناعة الوقود والمواد اللاصقة والمذيبات والمستحضرات الصيدلانية ومواد البناء.

ومن المتوقع أن تسهم الاقتصادات الناشئة في إفريقيا وآسيا، في دفع نمو الطلب على الميثانول. كما سيساعد إنتاج الميثانول محلياً في تقليل الاعتماد على استيراده من الخارج وتمكين الشركات المحلية من المساهمة من دعم مبادرة "اصنع في الإمارات" وتعزيز مرونة سلاسل التوريد المحلية.