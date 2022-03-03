نفط وغاز
ليبيا توقف تصدير النفط من عدة موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية
الموانئ هي البريقة والزويتينة وراس لانوف والسدرة والزاوية ومليتة
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عبر بيان اليوم الخميس، إن حركة التصدير توقفت بشكل مؤقت من موانئ البريقة والزويتينة وراس لانوف والسدرة والزاوية ومليتة، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت الشهر الماضي، وقف التصدير بشكل مؤقت في نفس الموانئ وللأسباب ذاتها.
مادة اعلانية
وفي ديسمبر الماضي، أعنت إغلاق أربعة موانئ نفطية ليبية بسبب سوء الأحوال الجوية، والموانئ هي راس لانوف والزويتينة في شرق ليبيا ومليتة والزاوية في الغرب.
وقالت المؤسسة حينها إن عمليات الإغلاق لم يكن لها أي تأثير على الإنتاج.
اقرأ أيضاً
-
الغرب يطالب بتحييد "نفط ليبيا" بعد خلاف بين المؤسسة والوزيرتأتي دعوة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا على خلفية توتر شديد بين رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ووزير النفط محمد عون المغرب العربي
-
ليبيا توقف تصدير النفط من 6 موانئ لسوء الأحوال الجويةتشمل موانئ البريقة والزويتينة وراس لانوف والزاوية ومليتة والسدرة اقتصاد
-
رئيس مؤسسة النفط: ليبيا تخطط للحفاظ على الإنتاج عند 1.2 مليون برميلمصطفى صنع الله: نأمل أن تتمكن من زيادة الإنتاج إذا حصلت على ميزانية إضافية طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية