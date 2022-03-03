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ليبيا توقف تصدير النفط من عدة موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية

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ميناء البريقة الليبي (فرانس برس)
ميناء البريقة الليبي (فرانس برس)
نفط وغاز

ليبيا توقف تصدير النفط من عدة موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية

الموانئ هي البريقة والزويتينة وراس لانوف والسدرة والزاوية ومليتة

طرابلس، دبي - رويترز

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قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، عبر بيان اليوم الخميس، إن حركة التصدير توقفت بشكل مؤقت من موانئ البريقة والزويتينة وراس لانوف والسدرة والزاوية ومليتة، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت الشهر الماضي، وقف التصدير بشكل مؤقت في نفس الموانئ وللأسباب ذاتها.

وفي ديسمبر الماضي، أعنت إغلاق أربعة موانئ نفطية ليبية بسبب سوء الأحوال الجوية، والموانئ هي راس لانوف والزويتينة في شرق ليبيا ومليتة والزاوية في الغرب.

وقالت المؤسسة حينها إن عمليات الإغلاق لم يكن لها أي تأثير على الإنتاج.

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