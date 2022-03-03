أوبك بلس
محمد بن سلمان في اتصال مع بوتين: نؤكد أهمية اتفاق أوبك+ والمحافظة عليه
أكد حرص المملكة على توازن أسواق البترول واستقرارها
تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
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وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح ولي العهد موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف.
وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد الأمير محمد بن سلمان، حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه.
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