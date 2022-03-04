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أسعار النفط تتجاوز 111 دولاراً للبرميل مع استمرار الأزمة الأوكرانية

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حقل نفط في روسيا (رويترز)
حقل نفط في روسيا (رويترز)
أسعار النفط

أسعار النفط تتجاوز 111 دولاراً للبرميل مع استمرار الأزمة الأوكرانية

وسط مخاوف من اضطراب صادرات النفط الروسية بسبب عقوبات غربية

سننغافورة - رويترز

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تجاوز النفط 111 دولارا للبرميل اليوم الجمعة في جلسة شهدت تقلبات، إذ تغلبت المخاوف من اضطراب صادرات النفط الروسية بسبب عقوبات غربية على توقعات بزيادة إمدادات النفط الإيرانية في حال إبرام اتفاق نووي مع طهران.

واضطربت الأسواق بسبب مؤشرات على التصعيد في الصراع الروسي الأوكراني مع ورود أنباء عن اشتعال النيران في محطة للطاقة النووية في أوكرانيا قبل أن تعلن السلطات أن الحريق شب في مبنى يستخدم كمركز للتدريب وتم إخماده.

وزاد خام برنت إلى 114.23 دولار للبرميل وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش ارتفع 63 سنتا أو 0.6% إلى 111.09 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أو 0.6% إلى 108.31 دولار للبرميل بعدما لامس 112.84 دولار للبرميل.

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وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عشرة أعوام هذا الأسبوع وتتجه صوب تحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف 2020، مع ارتفاع الخام الأميركي بأكثر من 18%، وزيادة خام برنت 13%.

ومن المنتظر ضخ المزيد من إمدادات النفط في السوق جراء سحب منسق من مخزونات النفط في الدول المتقدمة يبلغ 60 مليون برميل. وقالت اليابان اليوم الجمعة إنها تعتزم سحب 7.5 مليون برميل نفط، وهي كمية تشكل حصة صغيرة من الطلب لديها.

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