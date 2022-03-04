مصر: بدء تشغيل محطة رياح "جبل الزيت" بقدرة 250 ميغاوات

أعلنت مصر بدء التشغيل التجاري لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميغاوات بمنطقة جبل الزيت التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركة ليكيلا باور.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر الدكتور محمد شاكر، إن محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميغاوات بمنطقة جبل الزيت منشأة بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) الذي تنفذه شركة ليكيلا باور.

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وأشار إلى استراتيجية الدولة التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

كما أشار إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالي 10 آلاف ميغاوات في عام 2023.

وأشار إلى الثراء الواضح الذي تتمتع به مصر في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 غيغاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقد ساعدت الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة على تهيئة الفرص الملائمة أمام استثمارات القطاع الخاص، وجذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى.