أدنوك الإماراتية تحدد سعر خام مربان عند 93.99 دولار للبرميل 

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم السبت، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها مربان لشهر أبريل/نيسان عند 93.99 دولار للبرميل، وفق رويترز.

وكان السعر الرسمي للخام في مارس/آذار عند 85.11 دولار للبرميل.

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وارتفعت أسعار النفط الخام 7% بنهاية تعاملات الجمعة في جلسة شهدت تقلبات، إذ تغلبت المخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الغربية على أثر توقعات بزيادة إمدادات الخام الإيرانية حال إبرام واشنطن اتفاقا نوويا مع طهران.

قفزت أسعار الخام أكثر من 20%، منذ أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 من فبراير/شباط.

واضطربت مبيعات النفط الروسية، حيث يواجه البائعون صعوبة في إبرام صفقات رغم عرضهم خصومات كبيرة على أسعار خام برنت القياسي.