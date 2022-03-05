الإفراج عن 61.7 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية.. هذه مساهمات الدول

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن الدول الأعضاء بها انتهت من تحديد أحجام مساهماتها فيما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع من ضخ 60 مليون برميل من النفط لدعم الأسعار المرتفعة جدا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وستقدم الولايات المتحدة نحو 30 مليون برميل، من إجمالي 61.7 مليون برميل من المقرر ضخها، وتليها اليابان بتقديم 7.5 مليون برميل وكوريا الجنوبية 4.4 مليون برميل وألمانيا 3.2 مليون برميل.

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وقالت الوكالة التي مقرها باريس في بيان: "في الأيام القليلة الماضية التي أعقبت القرار، كانت كل دولة عضو في الوكالة تدرس مقدار ما يمكن أن تساهم به في الخطة المعلنة للتعامل في ظل ظروفها المحلية.

وذكرت الوكالة أن "التعهدات التي قدمها الأعضاء تجاوزت بالفعل الـ60 مليون برميل، وهو ما يشير إلى تضامن كبير".