.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الإفراج عن 61.7 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية.. هذه مساهمات الدول

  • الخط
مقر وكالة الطاقة الدولية في فرنسا
مقر وكالة الطاقة الدولية في فرنسا
نفط وغاز

الإفراج عن 61.7 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية.. هذه مساهمات الدول

أميركا ستساهم بـ30 مليون برميل من احتياطاتها الاستراتيجية

لندن -رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن الدول الأعضاء بها انتهت من تحديد أحجام مساهماتها فيما تم الإعلان عنه هذا الأسبوع من ضخ 60 مليون برميل من النفط لدعم الأسعار المرتفعة جدا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وستقدم الولايات المتحدة نحو 30 مليون برميل، من إجمالي 61.7 مليون برميل من المقرر ضخها، وتليها اليابان بتقديم 7.5 مليون برميل وكوريا الجنوبية 4.4 مليون برميل وألمانيا 3.2 مليون برميل.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس في بيان: "في الأيام القليلة الماضية التي أعقبت القرار، كانت كل دولة عضو في الوكالة تدرس مقدار ما يمكن أن تساهم به في الخطة المعلنة للتعامل في ظل ظروفها المحلية.

وذكرت الوكالة أن "التعهدات التي قدمها الأعضاء تجاوزت بالفعل الـ60 مليون برميل، وهو ما يشير إلى تضامن كبير".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف أجبرت الحرب الأوكرانيين على تقاسم كل شيئ؟ كيف أجبرت الحرب الأوكرانيين على تقاسم كل شيئ؟
اكتشف المزيد