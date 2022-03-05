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إيطاليا تبحث مع قطر التعاون بقطاع الطاقة في ضوء الأزمة الأوكرانية

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إيني
نفط وغاز

إيطاليا تبحث مع قطر التعاون بقطاع الطاقة في ضوء الأزمة الأوكرانية

وسط تكثيف الجهود لإيجاد بدائل لصادرات الغاز الروسي إلى أوروبا

روما -رويترز

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ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم السبت، أن الوزير لويجي دي مايو سافر إلى قطر مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني لمناقشة التعاون في قطاع الطاقة في ضوء الأزمة الأوكرانية.

تأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة قام بها كلاهما للجزائر، يوم الاثنين، حيث طلبا زيادة إمدادات الغاز الجزائري مع تكثيف أوروبا لجهود البحث عن بدائل للغاز الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وتعتمد أوروبا في العادة على روسيا في الحصول على نحو 40% من احتياجاتها من الغاز.

وظلت الإمدادات مستقرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الأسعار ارتفعت لمستويات قياسية بسبب مخاوف من أن تقلص موسكو الإمدادات بشدة أو أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي عليها صادرات الطاقة.

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