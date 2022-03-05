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روسيا: الاقتصاد العالمي سيتأثر حال فرض عقوبات أميركية على صادرات الطاقة

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الكرملين روسيا اقتصاد
الكرملين
نفط وغاز

روسيا: الاقتصاد العالمي سيتأثر حال فرض عقوبات أميركية على صادرات الطاقة

تقلبات في أسواق الطاقة وأسعار النفط ترتفع لمستويات قياسية

دبي - العربية.نت

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قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم السبت، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات الطاقة الروسية سيحدث هزة كبيرة في أسواق الطاقة.

وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحافي، أن روسيا ليست معزولة، وهي أكبر من أن تفرض عليها أميركا أو أوروبا "عزلة".

وأشار إلى أن الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، تدرك تماما استحالة مشاركتها المباشرة في الأحداث الجارية في أوكرانيا.

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وارتفعت أسعار النفط الخام 7% بنهاية تعاملات الجمعة في جلسة شهدت تقلبات، إذ تغلبت المخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب العقوبات الغربية على أثر توقعات بزيادة إمدادات الخام الإيرانية حال إبرام واشنطن اتفاقا نوويا مع طهران.

قفزت أسعار الخام أكثر من 20%، منذ أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 من فبراير/شباط.

واضطربت مبيعات النفط الروسية، حيث يواجه البائعون صعوبة في إبرام صفقات حتى برغم عرضهم خصومات كبيرة على أسعار خام برنت القياسي.

وقفز سعر خام برنت 7.65 دولار أو 6.9%، عند التسوية إلى 118.11 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8.01 دولار أو 7.4%، إلى 115.68 دولار للبرميل عند التسوية.

كان ذلك أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ فبراير/شباط 2013، والأعلى للخام الأميركي منذ سبتمبر/أيلول 2008.

وفي سياق متصل، توقع بنك جيه.بي مورغان في مذكرة يوم الخميس، أن خام برنت قد ينهي العام عند 185 دولارًا للبرميل إذا استمرت الإمدادات الروسية في التعطل.

ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، مع اقتراب خام برنت من 120 دولارًا في وقت سابق يوم الخميس مع تجنب التجار النفط الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا. يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن دعوات لحظر واردات الطاقة الروسية، لكنه لم يفرض حتى الآن عقوبات كاملة على النفط.

وقال محللو جيه بي مورغان، إن 66% من النفط الروسي يكافح حاليا للعثور على مشترين.

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