بلينكن: محادثات أميركية أوروبية بشأن احتمال حظر واردات النفط الروسي

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن أميركا تجري محادثات مع شركائها الأوروبيين، بشأن احتمال حظر واردات النفط الروسي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال ردا على إمكانية حظر الغاز الروسي، إن "كل الخيارات مطروحة"، فيما تواجه الإدارة الأميركية مطالب بشمول قطاع النفط والغاز الروسيين بالعقوبات التي تم إعلانها.

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وسعت العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا حتى الآن، إلى تجنب قطاع الطاقة، لكنها مع ذلك أدت إلى تقلبات في الأسواق العالمية بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات.