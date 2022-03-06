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غازبروم الروسية: شحنات الغاز عبر أوكرانيا مستمرة

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منشأة للغاز تابعة لغازبروم الروسية
منشأة للغاز تابعة لغازبروم الروسية
نفط وغاز

غازبروم الروسية: شحنات الغاز عبر أوكرانيا مستمرة

تقدر شحنات الغاز بـ 109.5 مليون متر مكعب يومياً

دبي - العربية.نت

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قالت شركة غازبروم الروسية، اليوم الأحد، إن شحنات الغاز عبر أوكرانيا مستمرة.

وكانت روسيا قد أعلنت يوم السبت، أن إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا لم تتأثر بالعمليات العسكرية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الشركة المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا، أن شركة غازبروم الروسية للغاز شحنت الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بنفس الحجم اليومي الذي يبلغ 109.5 مليون متر مكعب يوميا حتى يوم الجمعة، وفق ما نقلته رويترز.

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وتعتمد أوروبا في العادة على روسيا في الحصول على نحو 40% من احتياجاتها من الغاز.

وظلت الإمدادات مستقرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الأسعار ارتفعت لمستويات قياسية بسبب مخاوف من أن تقلص موسكو الإمدادات بشدة أو أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي عليها صادرات الطاقة.

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