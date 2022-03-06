روسيا و أوكرانيا
واشنطن مهتمة بشراء النفط من فنزويلا بدلاً من روسيا
مسؤولون أميركيون يتوجهون إلى كراكاس
توجّـه مسؤولون أميركيون إلى فنزويلا يوم أمس، للقاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو سعيا لتحديد ما إذا كانت كراكاس مستعدة للتراجع عن علاقاتها الوثيقة مع روسيا وسط عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة "رويترز".
وتعتبر هذه الزيارة هي الأعلى من نوعها من الجانب الأميركي إلى فنزويلا منذ سنوات بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهي مرتبطة باهتمام واشنطن باستئناف شراء النفط من فنزويلا بدلا من الكميات التي تشتريها حاليا من روسيا.
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