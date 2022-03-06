واشنطن مهتمة بشراء النفط من فنزويلا بدلاً من روسيا

توجّـه مسؤولون أميركيون إلى فنزويلا يوم أمس، للقاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو سعيا لتحديد ما إذا كانت كراكاس مستعدة للتراجع عن علاقاتها الوثيقة مع روسيا وسط عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة "رويترز".

وتعتبر هذه الزيارة هي الأعلى من نوعها من الجانب الأميركي إلى فنزويلا منذ سنوات بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهي مرتبطة باهتمام واشنطن باستئناف شراء النفط من فنزويلا بدلا من الكميات التي تشتريها حاليا من روسيا.