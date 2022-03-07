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أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا تاريخيا عند 3300 دولار لكل 1000 متر مكعب

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مخاوف من انقطاع الغاز الروسي عن أوروبا
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نفط وغاز

أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا تاريخيا عند 3300 دولار لكل 1000 متر مكعب

بسبب المخاوف من تعطل صادرات روسيا

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الاثنين، إلى مستوى تاريخي عند 3300 دولار لكل 1000 متر مكعب.

ووصل سعر الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في السوق الأوروبية، حيث تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات على الطاقة الروسية في مواجهة غزو أوكرانيا.

وأدت المخاوف من تعطل صادرات روسيا، التي توفر 40%من واردات الغاز الأوروبية إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 60% ليتجاوز 300 يورو للميغاوت ساعة.

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كانت شركة غازبروم قد أعلنت استمرارها في تزويد أوروبا بالغاز عبر أوكرانيا "بشكل منتظم".

وتبلغ الالتزامات التعاقدية للشركة الروسية عبر أوكرانيا للعام الحالي 40 مليار متر مكعب، أو نحو 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.

ويأتي إعلان الشركة في ضوء العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

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