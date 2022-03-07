الصين: قادرون على توفير إمدادات كافية من الطاقة رغم التحديات

قال مسؤولو التخطيط الحكومي في الصين اليوم الاثنين، إن الحكومة قادرة على توفير إمدادات كافية من الطاقة على الرغم من التحديات الخطيرة مع تعزيزها القدرات المحلية لإنتاج الطاقة والاحتياطيات لإبقاء الأسعار تحت السيطرة.

وارتفعت الأسعار العالمية للطاقة والسلع الأولية إلى أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وقال نائب مدير اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ليان وليانغ، على هامش اجتماع البرلمان الصيني إن "الصراعات الجيوسياسية والتغيرات في العرض والطلب العالميين للطاقة تشكل تحديا لتوفير إمدادات آمنة للطاقة لدينا".

وأضاف "لكننا واثقون من قدرتنا على تأمين إمدادات الطاقة في الصين".

وتعتزم هيئة التخطيط الحكومية زيادة الإنتاج والاحتياطيات من النفط والغاز وكذلك الفحم والتي تشغل أكثر من 60% من محطات توليد الكهرباء في الصين.