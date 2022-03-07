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المستشار الألماني: أوروبا لا تستطيع الاستغناء عن واردات الطاقة الروسية حاليا

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نفط وغاز

المستشار الألماني: أوروبا لا تستطيع الاستغناء عن واردات الطاقة الروسية حاليا

أولاف شولتس: لا يمكن ضمان إمدادات الطاقة في أوروبا بأي طريقة أخرى بالوقت الحالي

دبي - العربية.نت

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اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، أن أوروبا لا تستطيع الاستغناء عن واردات الطاقة الروسية في الوقت الحالي.

وقال شولتس في بيان إن إمدادات الطاقة الروسية أساسية لحياة الأوروبيين اليومية.

وأشار شولتس إلى أنه لا يمكن ضمان إمدادات الطاقة في أوروبا بأي طريقة أخرى حاليا.

أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا تاريخيا عند 3300 دولار لكل 1000 متر مكعب طاقة نفط وغاز أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا تاريخيا عند 3300 دولار لكل 1000 متر مكعب

وتعتمد أوروبا في العادة على روسيا في الحصول على نحو 40% من احتياجاتها من الغاز.

وظلت الإمدادات مستقرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الأسعار ارتفعت لمستويات قياسية بسبب مخاوف من أن تقلص موسكو الإمدادات بشدة أو أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي عليها صادرات الطاقة.

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