نفط وغاز
المستشار الألماني: أوروبا لا تستطيع الاستغناء عن واردات الطاقة الروسية حاليا
أولاف شولتس: لا يمكن ضمان إمدادات الطاقة في أوروبا بأي طريقة أخرى بالوقت الحالي
اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس، أن أوروبا لا تستطيع الاستغناء عن واردات الطاقة الروسية في الوقت الحالي.
وقال شولتس في بيان إن إمدادات الطاقة الروسية أساسية لحياة الأوروبيين اليومية.
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وأشار شولتس إلى أنه لا يمكن ضمان إمدادات الطاقة في أوروبا بأي طريقة أخرى حاليا.
وتعتمد أوروبا في العادة على روسيا في الحصول على نحو 40% من احتياجاتها من الغاز.
وظلت الإمدادات مستقرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الأسعار ارتفعت لمستويات قياسية بسبب مخاوف من أن تقلص موسكو الإمدادات بشدة أو أن تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي عليها صادرات الطاقة.
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