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بريطانيا: الجميع سيتأثر عند ضم الطاقة للعقوبات المفروضة على روسيا 

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روسيا و أوكرانيا

بريطانيا: الجميع سيتأثر عند ضم الطاقة للعقوبات المفروضة على روسيا

جونسون: علينا أن نفكر بأسرع ما يمكن في كيفية الابتعاد عن إمدادات الطاقة الروسية

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الجميع سيتأثر عند ضم الطاقة للعقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة وجميع الدول الأوروبية تتحرك بأسرع ما يمكن لوقف الاعتماد على روسيا للغاز والبترول.

وأضاف جونسون: "نحن جميعا نتحرك معا بسرعة نحو شيء لم نفكر فيه مطلقا قبل 3 أو 4 أسابيع.. ولكنه الآن على طاولة النقاش".

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وأفاد: "علينا أن نفكر في كيفية الابتعاد بأسرع ما يمكن عن الاعتماد على الهيدروكربونات الروسية.. الكل سيفعل ذلك فالجميع في نفس الرحلة".

وذكر أن بعض البلدان ستحقق ذلك بطريقة أسرع وأسهل من غيرها، لكن "هدفنا واحد وسنفعل ذلك معا للتأكد من حصولنا جميعا على البدائل والإمدادات التي يحتاجها الجميع".

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