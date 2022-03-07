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روسيا تستمر في ضخ نفس المستويات من الغاز عبر أوكرانيا

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منشأة للغاز في أوكرانيا (رويترز)
منشأة للغاز في أوكرانيا (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

روسيا تستمر في ضخ نفس المستويات من الغاز عبر أوكرانيا

شحنت 109.5 مليون متر مكعب في اليوم

دبي - العربية.نت

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ذكرت وكالة الأنباء الروسية (برايم) اليوم الاثنين، أن شركة الغاز الطبيعي الروسية الحكومية غازبروم تواصل إمداد الغاز عبر أوكرانيا بالحجم نفسه الذي كان عليه في اليوم السابق، وهو 109.5 مليون متر مكعب في اليوم.

وكانت شركة غازبروم قالت، أمس الأحد، إن شحنات الغاز عبر أوكرانيا مستمرة.

وأعلنت روسيا يوم السبت، أن إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا عبر أوكرانيا لم تتأثر بالعمليات العسكرية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الشركة المشغلة لخطوط أنابيب نقل الغاز في أوكرانيا، أن شركة غازبروم الروسية للغاز شحنت الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بنفس الحجم اليومي الذي يبلغ 109.5 مليون متر مكعب يوميا حتى يوم الجمعة، وفق ما نقلته رويترز.

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