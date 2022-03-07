روسيا: ضخ الغاز عبر أوكرانيا مستمر بالكامل بموجب اتفاقية العبور

أكدت شركة الغاز الروسية "غازبروم" احترامها لالتزاماتها بموجب العقود مع مشترين أوروبيين في ظل الارتفاع المستمر للأسعار في خضم توترات سياسية بالقارة.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الشركة قولها في بيان: "تحترم غازبروم جميع طلبات الغاز لديها من عملاء أوروبيين. الممر الأوكراني يستخدم بنسبة 100% بموجب اتفاق العبور".

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وأضاف البيان "حقق مركز الغاز الرئيسي في أوروبا (تي.تي.إف) رقما قياسيا للسعر اليوم بوصوله إلى 3.892 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز. قد ترتفع الأسعار أكثر، لكن غازبروم ليست السبب".

وتابعت الشركة الروسية أنها "تنفذ وستنفذ جميع عقودها طويلة الأمد لتوريد الغاز.

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الاثنين، إلى مستوى تاريخي عند 3300 دولار لكل 1000 متر مكعب.

ووصل سعر الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في السوق الأوروبية، حيث تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات على الطاقة الروسية في مواجهة غزو أوكرانيا.

وأدت المخاوف من تعطل صادرات روسيا، التي توفر 40%من واردات الغاز الأوروبية إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 60% ليتجاوز 300 يورو للميغاوات ساعة.