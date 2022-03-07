مصادر في أوبك+ تقول إنها ليست مسؤولة عن ارتفاع أسعار النفط

قال مصدران في أوبك+ اليوم الاثنين إن سياسات التحالف لا علاقة لها بارتفاع أسعار النفط، وهونا من شأن أي احتمال بزيادة إمدادات المجموعة التي تضم روسيا والسعودية.

وقال أحد المصدرين "المشكلة هي أن ظروف السوق الحالية لا علاقة لها بسياسة أوبك. لا علاقة لها بنقص المعروض (الإنتاج)".

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وأضاف "كلنا نعلم أسباب السعر الحالي. لا علاقة لأوبك أو أوبك+ بالأسباب التي تدفع الأسعار إلى المستويات الحالية".

وقفزت أسعار النفط في آسيا عند الافتتاح بنحو 18%، قبل أن تعود وتقلص هذه المكاسب بعد التقارير التي أفادت بأن الولايات المتحدة تناقش فرض حظر على واردات الخام الروسية، تسببت في موجات صدمات في السوق المترنحة بالفعل.

قلص برنت حوالي نصف تلك المكاسب بسرعة ليتداول بالقرب من 130 دولارًا للبرميل، عند أعلى مستوى في 13 عاما، وهو مستوى لا يزال يفاقم المخاوف من حدوث صدمة تضخمية كبيرة للاقتصاد العالمي. تدرس إدارة بايدن ما إذا كانت ستحظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة دون مشاركة الحلفاء في أوروبا، على الأقل في البداية، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، إن إدارة بايدن وحلفاءها يناقشون فرض حظر على النفط الروسي، مع تصاعد الضغوط للرد بقوة أكبر على غزو أوكرانيا من خلال الضغط على الصادرات من صناعة الطاقة الروسية الرئيسية.

وقاومت الولايات المتحدة حتى الآن ضغوط فرض القيود على واردات الخام الروسي بسبب مخاوف بشأن تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

ارتفعت أسعار النفط مع احتمال تسبب الحظر الروسي في تأجيج مخاوف نقص المعروض.