أميركا توافق على سحب 2.7 مليون برميل من الاحتياطي النفطي لـ"إكسون موبيل"

قالت وزارة الطاقة الأميركية في بيان اليوم، إنها وافقت على سحب 2.7 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد لصالح شركة إكسون موبيل وذلك للمرة الـ12، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف البيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار موافقة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في نوفمبر 2021 على السحب من الاحتياطي في إطار مسعى أكبر لزيادة المعروض من الوقود في الولايات المتحدة.

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يشار إلى أن شركة إكسون موبي، أعلنت مؤخرا تخارجها من عمليات النفط والغاز الروسية التي تقدر قيمتها بأكثر من 4 مليارات دولار، وتوقف أي استثمارات جديدة في روسيا.