"الطاقة السعودية" ترسي عقود مشروعين للطاقة المتجددة يخدمان 180 ألف منزل

أرست وزارة الطاقة السعودية مشروعي الرَّس وسِعد للطاقة الشمسية الكهروضوئية، اللذين تبلغ طاقتهما الإجمالية 1000 ميغاواط، بحضور وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس"، وقعت في المناسبة نفسها، اتفاقيتي شراء الطاقة مع التحالفين الفائزين بالمشروعين.

مادة اعلانية

وأوضحت أن الاتفاقية الأولى الخاصة بمشروع الرَّس للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة القصيم، تم توقيعها مع شركة الرَّس للطاقة الشمسية؛ المملوكة لتحالف شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) وشركة أس بي آي سي (SPIC)، وشركة المياه والكهرباء القابضة (WEHC).

وأضافت أن الطاقة الإنتاجية للمشروع، تبلغ 700 ميغاواط، بينما يبلغ حجم الاستثمار فيه ما يقارب 1.7 مليار ريال، وتكلفة شراء الكهرباء 5.62 هللات/ كيلوواط ساعة.

أما الاتفاقية الثانية، فخاصة لمشروع سِعد للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي يقع في سِعد التابع لمحافظة رماح في منطقة الرياض، والتي تم توقيعها مع شركة الغزالة للطاقة؛ المملوكة لتحالف كل من شركة جينكو باور (هونغ كونغ) المحدودة، وشركة جينكو باور ميدل إيست القابضة، وجينكو باور ظفرة القابضة.

ويبلغ حجم الاستثمار في المشروع ما يقارب 800 مليون ريال، وتبلغ طاقته الإنتاجية 300 ميغاواط، وتكلفة شراء الكهرباء 5.56 هللات/ كيلوواط ساعة.

وسيسهم المشروعان في تأمين احتياجات الطاقة لأكثر من 180 ألف منزل، إلى جانب خفض 1.750مليون طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية.

وقال وزير الطاقة، إن منظومة الطاقة تستهدف طرح مشروعاتٍ لإنتاج ما يقرب من 15000 ميغاواط من الكهرباء من الطاقة المتجددة، خلال عامي 2022 و2023، وذلك في إطار السعي إلى تحقيق الطاقة المستهدفة ضمن مزيج الطاقة الأمثل المستخدم لإنتاج الكهرباء.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن ترسية هذين المشروعين وتوقيع اتفاقيات الشراء المتعلقة بهما، هي خطوات متميزة باتجاه مواصلة دفع عجلة إنجازات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وتجسيد ملموس لالتزام المملكة بخفض الانبعاثات الناتجة عن إنتاج واستخدام الطاقة، وحرصها، في الوقت نفسه، على إرساء قواعد نهج الاقتصاد الدائري للكربون.