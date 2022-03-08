أرامكو توقع مذكرة تفاهم مع "ساينوبك" الصينية للتعاون بقطاع التكرير

وقّعت شركة أرامكو السعودية، عبر شركة أرامكو آسيا المحدودة التابعة لها على مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية للبترول والكيميائيات "ساينوبك" بشأن تعاون محتمل في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بالصين.

وقالت أرامكو في بيان، اليوم الثلاثاء، إن أرامكو آسيا و"ساينوبك" تستهدفان أيضًا دعم شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات المحدودة لإجراء دراسة جدوى تتعلق بتحسين الطاقة الاستيعابية وتوسعتها.

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وحسب البيان، توفر مذكرة التفاهم أساسًا لاستمرار التعاون بين أرامكو السعودية و(ساينوبك) في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، والاستفادة من قوة كل شركة وعلاقاتهما طويلة الأمد من خلال المشاريع المشتركة القائمة.

وتتضمن المشاريع المشتركة بين الشركتين: شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات وسينوبك سينمي (فوجيان) للبترول (SSPC) في الصين، وشركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير في المملكة.

وتعليقًا على توقيع المذكرة، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني: "يمثّل هذا الإعلان فصلًا جديدًا في علاقتنا المتواصلة مع (ساينوبك). ويعزز هذ التعاون تكاملنا في التكرير والمعالجة والتسويق واستراتيجيتنا للتوسع في آسيا".