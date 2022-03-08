ألمانيا: انفجار أسعار الطاقة غير مسبوق

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، اليوم الثلاثاء، إن "انفجار أسعار الطاقة غير مسبوق".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مستعد لسيناريو قطع الغاز والنفط الروسيين، داعيا دول "أوبك" إلى زيادة إنتاج النفط.

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وكان هابيك، قال الأسبوع الماضي، إن ألمانيا مستعدة للتعامل مع أي توقف لصادرات الغاز من روسيا.

وقال: "نحن مستعدون لذلك، أستطيع أن أؤكد أن لدينا ما يكفي تماماً بالنسبة للشتاء الحالي والصيف"، مشيرا إلى أنه "في ما يتعلق بالشتاء المقبل فسنتخذ المزيد من الإجراءات".

ولفت إلى تشريع جديد مزمع بخصوص تخزين الغاز بكامل السعة المتاحة من أجل فصل الشتاء.