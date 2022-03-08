البيت الأبيض: الرئيس الأميركي لم يتخذ قرارا نهائيا بحظر النفط الروسي

أشارت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتخذ أي قرار نهائي حول حظر استيراد النفط الروسي.

وأضافت أن أي حظر على واردات النفط والغاز الروسية بسبب الحرب التي شنتها موسكو على أوكرانيا يجب أن يُنظر إليه من منظور مختلف عن العقوبات التي يجب أن تفرضها الدول الغربية.

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وقالت جين ساكي إن قدرة الولايات المتحدة مختلفة تماما كونها تستورد نسبة أقل من النفط من روسيا عن تلك التي يستوردها الأوروبيون، وأن واشنطن تمتلك قدرة أكبر بكثير على إنتاج النفط الخاص بها.

أشار أمين عام أوبك، محمد باركيندو، إلى أن المنظمة لا يمكنها حاليا أن تعوّض الحظر المحتمل على النفط الروسي، وأن العالم يواجه تهديدا محتملا للإمدادات من روسيا.

وأكد باركيندو أن أوبك تسعى دائما للتأكد من ضمان أمن الإمدادات في وقت يواجه فيه العالم تحولا عالميا فيما يتعلق بانتقال الطاقة.

وأوضح أن المنظمة في المرحلة الأخيرة من إعادة خمسة ملايين وثمانمئة ألف برميل يوميا إلى الأسواق العالمية من تخفيضات المعروض التي أعقبت الجائحة.