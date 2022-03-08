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إنتاج ليبيا النفطي يرتفع إلى 1.1 مليون برميل يوميا بعد فتح الصمامات

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مؤسسة النفط الليبية مناسبة
مؤسسة النفط الليبية
نفط وغاز

إنتاج ليبيا النفطي يرتفع إلى 1.1 مليون برميل يوميا بعد فتح الصمامات

مؤسسة النفط: عمليات التشغيل مستمرة للعودة لمستوى ما قبل الإغلاقات

دبي - العربية.نت

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قالت مؤسسة النفط الليبية، إن إنتاج ليبيا من النفط الخام تجاوز 1.1 مليون برميل يوميا بعد فتح صمامات الرياينة.

وأضافت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عمليات التشغيل مستمرة للعودة لمستوى ما قبل الإغلاقات بشكل تدريجي.

وأكدت المؤسسة على حرصها لإعادة الانتاج في وقت قياسي بالرغم من الصعوبات التي واجهتهم بسبب أعمال التخريب الممنهجة للصمامات.

وأوضحت المؤسسة أنها بحثت مع شركة توتال إنرجيز زيادة إنتاج شركة الواحة للنفط واستئناف الإنتاج من حقل المبروك أوائل 2023.

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