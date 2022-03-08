بريطانيا تتخلص تدريجيا من واردات النفط الروسي بحلول نهاية 2022
تأجيل قرار حظر النفط لنهاية العام حتى يكون هناك وقت كاف للشركات والحكومة لإيجاد بدائل
أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنها ستتخلص تدريجيا من واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية عام 2022، موضحة أن ذلك سيعطي السوق والشركات وقتا كافيا جدا لإيجاد بدائل للواردات التي تغطي 8% من الطلب.
وأضاف وزير الأعمال والطاقة البريطاني كواسي كوارتنج: "ستعمل الحكومة أيضا مع الشركات من خلال فريق عمل جديد معني بالنفط لدعمها للاستفادة من هذه الفترة في إيجاد إمدادات بديلة".
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال أمس الاثنين إن الجميع سيتأثر عند ضم الطاقة للعقوبات المفروضة على روسيا.
وأضاف رئيس الوزراء، أن الولايات المتحدة وجميع الدول الأوروبية تتحرك بأسرع ما يمكن لوقف الاعتماد على روسيا للغاز والبترول.
وأضاف جونسون: "نحن جميعا نتحرك معا بسرعة نحو شيء لم نفكر فيه مطلقا قبل 3 أو 4 أسابيع.. ولكنه الآن على طاولة النقاش".
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