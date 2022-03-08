.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس أرامكو: أزمة النفط تصاعدت بسبب الوضع المأساوي في أوكرانيا

  • الخط
أرامكو

رئيس أرامكو: أزمة النفط تصاعدت بسبب الوضع المأساوي في أوكرانيا

الطلب على النفط والغاز قفز مع تعافي الاقتصادات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، إن أزمة النفط تصاعدت بسبب الوضع المأساوي في أوكرانيا.

وأضاف أن أزمة أوكرانيا تذكّر بتأثير الأوضاع الجيوسياسية على عمليات تحول الطاقة "الهشة".

وأوضح أن الطلب على النفط والغاز قفز مع تعافي الاقتصادات، موضحاً أن الطلب يرتفع بعض الشيء.

أرامكو توقع مذكرة تفاهم مع "ساينوبك" الصينية للتعاون بقطاع التكرير طاقة أرامكو أرامكو توقع مذكرة تفاهم مع "ساينوبك" الصينية للتعاون بقطاع التكرير

وأضاف الناصر، أن أرامكو لديها طاقة إنتاج فائضة بنحو مليوني برميل يوميا.

وتابع: "أرامكو تستثمر في سوائل الغاز وتستهدف إضافة مليوني برميل إلى السوق".

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة رويترز عن بلومبرغ، أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد يأخذ قرارا اليوم الثلاثاء، بحظر واردات النفط الروسي لأميركا.

وقال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة مستعدة للسير في حظر واردات النفط الروسية دون مشاركة حلفائها الأوروبيين في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت مصادر إن أسعار النفط قد تتخطى 200 دولار للبرميل إذا تم حظر النفط الروسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما عدد وكيف تتوزع القوات الأميركية في شرق أوروبا؟ ما عدد وكيف تتوزع القوات الأميركية في شرق أوروبا؟
اكتشف المزيد