غازبروم الروسية تواصل شحن الغاز عبر أوكرانيا بنفس القدر

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن شركة غازبروم للغاز الطبيعي واصلت توريد شحنات الغاز عبر أوكرانيا اليوم الثلاثاء بنفس القدر البالغ 109.5 مليون متر مكعب يوميا، نقلاً عن رويترز.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف تتعلق بأمن الطاقة، وستقترح المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، خططا لتنويع إمدادات الوقود الأحفوري في أوروبا بعيدا عن روسيا والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.

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وقال رئيس سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس، إن الخطط "ستقلل بشكل كبير من اعتمادنا على الغاز الروسي بالفعل هذا العام، وفي غضون سنوات ستجعلنا نتوقف عن استيراد الغاز الروسي".

وأضاف أمام لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي يوم الاثنين "الأمر ليس سهلا، لكنه ممكن".

وتورد روسيا نحو 40% من الغاز الذي تستهلكه أوروبا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن أوروبا يمكن أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام، لكن القيام بذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، من تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية، إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.