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فرنسا: أوروبا لديها الحلول للاستغناء عن الغاز الروسي

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الغاز الروسي
روسيا و أوكرانيا

فرنسا: أوروبا لديها الحلول للاستغناء عن الغاز الروسي

دبي - العربية.نت

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قال وزير الاقتصاد الفرنسي، إن أوروبا لديها الحلول للاستغناء عن الغاز الروسي.

وكان الغزو الروسي لأوكرانيا، أثار مخاوف تتعلق بأمن الطاقة.

وستقترح المفوضية الأوروبية اليوم، خططا لتنويع إمدادات الوقود الأحفوري في أوروبا بعيدا عن روسيا والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.

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