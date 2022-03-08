روسيا و أوكرانيا
فرنسا: أوروبا لديها الحلول للاستغناء عن الغاز الروسي
قال وزير الاقتصاد الفرنسي، إن أوروبا لديها الحلول للاستغناء عن الغاز الروسي.
وكان الغزو الروسي لأوكرانيا، أثار مخاوف تتعلق بأمن الطاقة.
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وستقترح المفوضية الأوروبية اليوم، خططا لتنويع إمدادات الوقود الأحفوري في أوروبا بعيدا عن روسيا والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.
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