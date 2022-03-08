مصافي التكرير الأسترالية تمتنع عن شراء النفط الروسي

أعلنت مصافي النفط في أستراليا أن قطاع التكرير توقف عن شراء النفط الروسي دعما لأوكرانيا، ليضاف هذا إلى العقوبات التي أعلنت عنها الدول والشركات الكبرى على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية.

يأتي ذلك، بعد أن قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الاثنين، إن أسعار النفط قد تقفز فوق 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة وأوروبا واردات الخام من روسيا.

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وأضاف نوفاك في بيان بالفيديو أذاعه التلفزيون الروسي "من الواضح تماما أن رفض النفط الروسي سيؤدي إلى عواقب كارثية للسوق العالمي"، وفقا لرويترز.

"القفزة في الأسعار ستكون من المتعذر التنبؤ بها. سيصل (السعر) إلى 300 دولار للبرميل إن لم يكن أكثر".

وأوضح نوفاك "روسيا تعرف أين ستعيد توجيه النفط إذا رفضته أوروبا والولايات المتحدة، استبدال إمدادات النفط الروسي إلى أوروبا سيستغرق أكثر من عام، وأوروبا تدفعنا نحو حظر على تسليم الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، لكننا لم نتخذ هذا القرار حتى الآن".