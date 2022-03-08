إيطاليا تعتزم الاستغناء عن الغاز الروسي خلال سنتين

قال وزير الطاقة الإيطالي، روبرتو سينغولاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تستهدف الاستغناء عن الغاز الروسي في غضون 24-30 شهراً.

منذ أن غزت روسيا أوكرانيا، كثفت إيطاليا جهودها من أجل تأمين مصادر بديلة للغاز مع قطر الغنية بالغاز الطبيعي المسال.

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وتستخدم إيطاليا الغاز لتوليد نحو 40% من الكهرباء، وتستورد أكثر من 90% من احتياجات الغاز من روسيا، نقلاً عن رويترز.

من جانبها، قالت إينيل الإيطالية، إنها على استعداد لنفض الغبار عن خطط لبناء محطة للغاز الطبيعي المسال (LNG) في جنوب إيطاليا مع تقدم روما في جهود لإيجاد إمدادات بديلة لتحل محل الغاز الروسي.

وقالت إينيل في تعليقات لرويترز اليوم الثلاثاء، إنه من المفيد لإيطاليا أن يكون لديها محطتان إضافيتان للغاز الطبيعي المسال لكي تكون أقل مرتبطة بخطوط أنابيب الغاز.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف تتعلق بأمن الطاقة، وستقترح المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، خططا لتنويع إمدادات الوقود الأحفوري في أوروبا بعيدا عن روسيا والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.

وقال رئيس سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس، إن الخطط "ستقلل بشكل كبير من اعتمادنا على الغاز الروسي بالفعل هذا العام، وفي غضون سنوات ستجعلنا نتوقف عن استيراد الغاز الروسي".

وأضاف أمام لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي يوم الاثنين "الأمر ليس سهلا، لكنه ممكن".

وتورد روسيا نحو 40% من الغاز الذي تستهلكه أوروبا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن أوروبا يمكن أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام، لكن القيام بذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، من تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية، إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.