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أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%.. برنت يتجاوز 131 دولار

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أسعار النفط
أسعار النفط

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2%.. برنت يتجاوز 131 دولار

الخام الأميركي تجاوز 126 دولار للبرميل

دبي - العربية.نت

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واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الأربعاء، وسط استمرار الإضطرابات في شرق أوروبا، وإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أمس حظر الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي، إلا أن تصريحه بعدم إلزام أوروبا بهذا القرار قلص من حدة ارتفاعه.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 2022، بنسبة 2.71% لتصل إلى 131.45 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أبريل بنسبة 2.13% لتصل 126.34 دولار للبرميل.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء فرض حظر أميركي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززاً حملة ضغوط على موسكو رداً على غزو أوكرانيا.

بايدن يعلن حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية طاقة روسيا و أوكرانيا بايدن يعلن حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه الدول المتحالفة مع الغرب على فصل روسيا عن الاقتصاد العالمي ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم إن الولايات المتحدة لا تضغط على حلفائها ليحذوا حذوها في حظر واردات النفط والطاقة الروسيين.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 30% منذ غزو روسيا لأوكرانيا. وفرضت الولايات المتحدة ودول أخرى مجموعة من العقوبات، التي عرقلت بالفعل صادرات النفط والغاز من روسيا حتى قبل فرض الحظر مع سعي التجار إلى تجنب الوقوع تحت طائلة عقوبات مستقبلية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 127.98 دولار للبرميل عند التسوية بارتفاع 3.9%، بينما بلغت العقود الأميركية الآجلة 123.70 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 3.60%.

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