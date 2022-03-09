ارتفاع أسعار البنزين في فنلندا 20% خلال 3 أيام

ارتفعت أسعار البنزين في فنلندا بواقع 20% خلال 3 أيام، مع احتدام الأزمة الأوكرانية، واستمرار روسيا في غزو أوكرانيا رغم العقوبات المشددة التي فرضتها أميركا والاتحاد الأوروبي على موسكو.

ووصل سعر الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في السوق الأوروبية.

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وأدت المخاوف من تعطل صادرات روسيا، التي توفر 40% من واردات الغاز الأوروبية إلى ارتفاع أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 60% ليتجاوز 300 يورو للميغاوات ساعة.

وتجنبت العديد من الدول الأوروبية فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز في روسيا بسبب الاعتماد الكبير عليها في توفير إمدادات الغاز.

علاوة على ذلك، هددت روسيا بإغلاق خط أنابيب غاز رئيسي إلى ألمانيا وحذرت من أسعار نفط بقيمة 300 دولار إذا مضى الغرب في حظر صادراته من الطاقة.

ومع مضي الولايات المتحدة قدما في خطتها عبر إعلان بايدن أمس الثلاثاء حظر واردات بلاده من الطاقة الروسية، إلا أنه من المستبعد أن تحذو الدول الغربية الأخرى حذوها بالنظر إلى أن روسيا تلبي ما يقرب من نصف احتياجات أوروبا من الغاز.

كانت أسعار الغاز في أوروبا، قد ارتفعت قبل يومين إلى مستوى تاريخي عند 3300 دولار لكل 1000 متر مكعب.

تعد روسيا تقريبا ثاني أكبر منتج للبترول في العالم بعد الولايات المتحدة.

تمثل روسيا 7%، من الحصة العالمية وهي أكبر مصدر للمنتجات الخام والنفطية في جميع أنحاء العالم. تعتمد العديد من الدول الأوروبية بشكل كبير على الطاقة الروسية.

تنتج روسيا ما يقرب من 11 مليون برميل من النفط الخام يوميًا، يستخدم نصف الإنتاج تقريبًا لتلبية الطلب المحلي.

وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا في عام 2021، ما يقرب من نصف (45٪) وارداته من الغاز وما يقرب من 40٪ من إجمالي الكمية المستخدمة.

وضعت وكالة الطاقة الدولية خطة من 10 إجراءات لمساعدة المنطقة على تقليل اعتمادها على مصدر الطاقة الروسي بمقدار الثلث في عام واحد.