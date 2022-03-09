البنك الدولي: ارتفاع أسعار النفط قد يؤثر على النمو الاقتصادي لدول عدة بينها الصين
خام برنت تجاوز 131 دولاراً للبرميل
قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع أسعار النفط قد يؤثر على النمو الاقتصادي لدول عدة بينها الصين وتركيا.
تأتي تحذيرات المؤسسة الدولية التي أعلنت عن منح أوكرانيا أمس أكثر من 700 مليون دولار، على وقع الارتفاع المستمر لأسعار النفط والتي تشير التوقعات إلى احتمال وصولها إلى 200 دولار للبرميل.
وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الأربعاء، وسط استمرار الاضطرابات في شرق أوروبا، وإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أمس حظر الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي، إلا أن تصريحه بعدم إلزام أوروبا بهذا القرار قلص من حدة ارتفاعه.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 2022، بنسبة 2.71% لتصل إلى 131.45 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أبريل بنسبة 2.13% لتصل 126.34 دولار للبرميل.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء فرض حظر أميركي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززاً حملة ضغوط على موسكو رداً على غزو أوكرانيا.
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