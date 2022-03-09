الخارجية الروسية: نواصل الوفاء بالتزاماتنا بشأن عقود الغاز

قالت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن روسيا تواصل الوفاء بالتزاماتها بشأن عقود الغاز.

وأضافت الخارجية الروسية، أن روسيا لن تتخلى عن موقعها كمورد موثوق للغاز إلى أوروبا.

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كانت شركة غازبروم للغاز الطبيعي، الروسية، قد أكدت مواصلة توريد شحنات الغاز عبر أوكرانيا بنفس القدر البالغ 109.5 مليون متر مكعب يوميا.

وتورد روسيا نحو 40% من الغاز الذي تستهلكه أوروبا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن أوروبا يمكن أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام، لكن القيام بذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، من تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية، إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء، فرض حظر أميركي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززاً حملة ضغوط على موسكو رداً على غزو أوكرانيا.

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه الدول المتحالفة مع الغرب على فصل روسيا عن الاقتصاد العالمي ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.