الخارجية الصينية: فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية سيتسبب بخسائر للجميع

قالت الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية سيتسبب بخسائر للجميع.

وأضافت الخارجية الصينية، أن العقوبات على روسيا لن تجلب السلام والأمن.

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وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء فرض حظر أميركي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززاً حملة ضغوط على موسكو رداً على غزو أوكرانيا.

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه الدول المتحالفة مع الغرب على فصل روسيا عن الاقتصاد العالمي ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 2022، بنسبة 2.71% لتصل إلى 131.45 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أبريل بنسبة 2.13% لتصل 126.34 دولار للبرميل.