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الطاقة الدولية: نعمل على خطة لخفض أسعار النفط على وجه السرعة

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نفط - روسيا
موقع نفط في روسيا
أسعار النفط

الطاقة الدولية: نعمل على خطة لخفض أسعار النفط على وجه السرعة

بوسعها توفير مزيد من النفط بالسوق إذا دعت الحاجة

دبي - العربية.نت

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قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إنها تعمل على خطة لخفض أسعار النفط على وجه السرعة.

وأضافت الوكالة أنها بوسعها توفير مزيد من النفط بالسوق إذا دعت الحاجة.

وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الأربعاء، وسط استمرار الاضطرابات في شرق أوروبا، وإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أمس حظر الولايات المتحدة استيراد النفط الروسي، إلا أن تصريحه بعدم إلزام أوروبا بهذا القرار قلص من حدة ارتفاعه.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 2022، بنسبة 2.71% لتصل إلى 131.45 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أبريل بنسبة 2.13% لتصل 126.34 دولار للبرميل.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء فرض حظر أميركي على واردات الطاقة الروسية بما يشمل النفط والغاز، معززاً حملة ضغوط على موسكو رداً على غزو أوكرانيا.

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه الدول المتحالفة مع الغرب على فصل روسيا عن الاقتصاد العالمي ومعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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