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باريس: أزمة الطاقة الحالية "شبيهة" بالصدمة النفطية عام 1973 

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أسعار النفط
أسعار النفط والغاز تشهد ارتفاعا ملحوظا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا
روسيا و أوكرانيا

باريس: أزمة الطاقة الحالية "شبيهة" بالصدمة النفطية عام 1973

مع ارتفاع كبير في الأسعار

باريس - فرانس برس

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قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الأربعاء، إن أزمة الطاقة الحالية مع ارتفاع كبير في الأسعار، "شبيهة بحدتها بالصدمة النفطية في العام 1973"، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأضاف لومير أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال "كوفيد-19"ستغذي ارتفاع الأسعار.

وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا ملحوظا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فيما أعلنت الولايات المتحدة حظر الواردات من النفط والغاز الروسيين.

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