محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الألماني مستقبل أمن الطاقة العالمي  

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، خلال اتصال هاتفي، مستقبل أمن الطاقة العالمي وأوضاع السوق وأهمية العمل على استقرارها.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الجانبين بحثا أيضا العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

مادة اعلانية

وجدد الشيخ محمد بن زايد، خلال الاتصال تهنئته الرئيس الألماني بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

كما تطرق الاتصال إلى معرض "إكسبو 2020 دبي" وأهميته، خصوصا في استعراض أحدث ما أنتجته الدول من ابتكارات وبرامج متقدمة وحلول استدامة تخدم مستقبل البشرية وتسهم في تحسين حياة المجتمعات وازدهارها.

وتناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.