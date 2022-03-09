محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الألماني مستقبل أمن الطاقة العالمي
أكدا أهمية العمل على استقرار السوق
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الرئيس الألماني الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، خلال اتصال هاتفي، مستقبل أمن الطاقة العالمي وأوضاع السوق وأهمية العمل على استقرارها.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن الجانبين بحثا أيضا العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.
وجدد الشيخ محمد بن زايد، خلال الاتصال تهنئته الرئيس الألماني بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.
كما تطرق الاتصال إلى معرض "إكسبو 2020 دبي" وأهميته، خصوصا في استعراض أحدث ما أنتجته الدول من ابتكارات وبرامج متقدمة وحلول استدامة تخدم مستقبل البشرية وتسهم في تحسين حياة المجتمعات وازدهارها.
وتناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
-
أسواق الأسهم الخليجية تغلق على انخفاضمؤشر أبوظبي يتراجع 2.2% في أكبر خسارة منذ 20 ديسمبر أسواق المال
-
مصر: لن تحدث أزمة قمح و170 مليار جنيه لمواجهة تداعيات أزمة أوكرانياوزير المالية قال إن معدلات النمو الاقتصادي لا تقل عن 6% رغم الظروف الحالية اقتصاد
-
أرباح "بحر العرب" ترتفع إلى 21.6 مليون ريال بنهاية 2021بعد خسائر قدرها 15.8 مليون ريال سجلتها في 2020 شركات