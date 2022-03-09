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واردات النفط الأميركية ترتفع 10.5% في أسبوع إلى 6.3 مليون برميل يوميا 

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مخزونات النفط الأميركي
مخزونات النفط الأميركي
نفط وغاز

واردات النفط الأميركية ترتفع 10.5% في أسبوع إلى 6.3 مليون برميل يوميا

المخزونات الأميركية تنخفض 1.9 مليون برميل إلى 411.6 مليون برميل

دبي - العربية.نت

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات الخام 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من مارس/آذار إلى 411.6 مليون برميل، وذلك مقارنة بتوقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 657 ألف برميل.

وتنخفض مخزونات النفط الأميركية بنحو 13% عن متوسط الخمس سنوات الماضية بهذا الوقت من العام.

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وذكرت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما هبطت 585 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفق ما نقلته رويترز.

وانخفض استهلاك مصافي التكرير للخام 21 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي وارتفعت معدلات التشغيل 1.6 نقطة مئوية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات البنزين الأميركية تراجعت 1.4 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 244.6 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات بانخفاضها 2.1 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 113.9 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 1.9 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي زاد 1.93 مليون برميل يوميا أو بنسبة 10.5%، إلى 6.3 ملايين برميل يوميا.

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